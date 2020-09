Bei den gestrigen regierungskritischen Protesten in Belarus hat die Polizei mehr als 600 Demonstranten festgenommen.

Das bestätigte das Innenministerium in Minsk. Auf Videos und Fotos ist zu sehen, wie Einsatzkräfte friedliche Demonstranten in Polizeibusse zerren. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, dass zudem mehrere Menschen verletzt worden seien, als die Polizei eine Kundgebung in der Hauptstadt gewaltsam aufgelöst habe.



Trotz Warnungen der Regierung waren gestern wieder zehntausende Menschen gegen Staatschef Lukaschenko auf die Straße gegangen. Die Proteste dauern seit vier Wochen an. Die Demonstrierenden werfen der Regierung vor, die Präsidentschaftswahl Anfang August mit dem deutlichen Sieg Lukaschenkos manipuliert zu haben.