Nach der Präsidentschaftswahl in Belarus spitzt sich die Lage weiter zu.

Wie die Polizei in Minsk einräumte, haben Sicherheitskräfte bei Protesten in der vergangenen Nacht in der Stadt Brest im Süden des Landes Schusswaffen eingesetzt. Dabei wurde ein Demonstrant verletzt. Landesweit nahm die Polizei eigenen Angaben zufolge mehr als eintausend Menschen fest. Zahlreiche Personen sowohl auf Seiten der Demonstrierenden als auch auf Seiten der Polizei wurden verletzt. Vor allem in der Hauptstadt Minsk kam es zu Zusammenstößen.



Der Deutsche Journalisten-Verband kritisierte die Polizeigewalt gegen Medienvertreter. Wie ein Sprecher in Berlin mitteilte, wurden bei den Demonstrationen sowohl in- als auch ausländische Journalisten mit Schlagstöcken verletzt. Teilweise sei es auch zu Inhaftierungen gekommen. Der DJV rief deutsche Reporter zu äußerster Vorsicht auf. Sie sollten Polizisten wenn möglich aus dem Weg gehen.