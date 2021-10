Der polnische Grenzschutz hat 14 mutmaßliche Kuriere festgenommen, die Migranten beim Überqueren der Grenze zu Belarus geholfen haben sollen.

Unter den Festgenommenen seien auch zwei Deutsche, die in einem Lieferwagen 34 Iraker befördert hätten, sagte eine Sprecherin des Grenzschutzes der Nachrichtenagentur PAP. Gegen sie werde wegen Beihilfe zur Organisation einer illegalen Grenzüberquerung ermittelt.



Die EU wirft dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, die Migranten aus Krisenländern im Streit mit dem Westen zu missbrauchen und sie als Reaktion auf Sanktionen in organisierter Form an die EU-Grenze zu bringen. Dem polnischen Grenzschutz zufolge gab es seit Anfang des Monats mehr als 12.000 Versuche einer illegalen Grenzüberquerung. In der Grenzregion Podlachie seien demnach bislang mehr als 160 Kuriere festgenommen worden, die mit Geflüchteten unterwegs waren.

