Der Staatspräsident von Belarus, Lukaschenko, hat das Ausland vor Sanktionen gegen sein Land gewarnt.

In diesem Fall würde er Gegenmaßnahmen ergreifen, sagte Lukaschenko laut der Nachrichtenagentur Belta. So könnte er zum Beispiel Transitrouten sperren oder litauische Häfen boykottieren lassen. Über Belarus werden unter anderem russische Öl- und Gasexporte nach Europa geliefert.



Die Außenminister der Europäischen Union hatten am Vormittag in Berlin über Strafmaßnahmen gegen Belarus beraten, aber keine einheitliche Position gefunden. Im Gespräch sind Sanktionen gegen bis zu 20 Funktionäre. Grund sind die seit Wochen anhaltenden Proteste gegen die offiziell verkündete Wiederwahl Lukaschenkos Anfang August. Tausende Demonstranten wurden festgenommen und zum Teil misshandelt.