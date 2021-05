In der EU wächst die Sorge um das Wohlergehen des festgenommenen belarussischen Regimekritikers Protasewitsch. Auf einem Video scheint er Blutergüsse im Gesicht zu haben. Seine Mutter geht davon aus, dass ihr Sohn gefoltert wird. Bundesaußenminister Maas fordert "ernste Konsequenzen" für den belarussischen Präsidenten Lukaschenko.

Das Video war gestern Abend im belarussischen Staatsfernsehen ausgestrahlt worden. Darin räumt Protasewitsch - vermutlich unter Zwang - ein, an der Organisation verbotener Kundgebungen gegen Lukaschenko im vergangenen Jahr beteiligt gewesen zu sein. Außerdem erklärt er, bei guter Gesundheit zu sein und gemäß der rechtstaatlichen Grundsätze behandelt zu werden. Er befinde sich in Untersuchungshaft in Kiew, fügte Protasewitsch hinzu.

"Mein Sohn wird gefoltert"

Auf dem Video sieht man dunkle Flecken in seinem Gesicht, die auf früheren Bildern von ihm nicht zu sehen sind. Blutergüsse von Schlägen, notfürftig zugeschminkt? Seine Mutter Natalia Protasewitsch ist sich sicher: Ihr Sohn wird gefoltert. "Ich bin keine Chirurgin, aber es ist sicher, dass sie ihn auf die Nase geschlagen und diese möglicherweise gebrochen haben", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Außerdem sei die linke Wange des 26-Jährigen geschwollen und hänge nach unten. "Selbst unter der Schminke sieht man eine gelbliche Färbung - vermutlich wurden Blutergüsse mit Puder überdeckt." Am Hals seien zudem Würgemale zu erkennen. "So wie es aussieht, haben sie ihn gewürgt, um aus ihm Beweise herauszuprügeln." Natalia Protasewitsch fürchtet auch um das Wohlergehen der ebenfalls festgenommenen Freundin ihres Sohnes: Die Ermittler könnten die junge Frau misshandeln, um ihren Sohn zu brechen, so die Sorge.



Auch das UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte erklärte, der Auftritt des Regimkritikers sei angesichts der offensichtlichen Blutergüsse im Gesicht sehr wahrscheinlich nicht freiwillig erfolgt.

Merkel: Aufnahmen sind besorgniserregend

Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich sehr beunruhigt über das Video. Die Aufnahmen seien besorgniserregend, sagte sie vor Journalisten. Es müsse nun noch dringlicher alles dafür getan werden, dass Protasewitsch freikomme. Die Bundesregierung werde dazu alle ihr zur Verfügung stehenden Kanäle nutzen.



Bundesaußenminister Maas forderte ernste Konsequenzen für den belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Was dieser getan habe, sei an Niedertracht kaum zu überbieten, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Es handele sich um eine Grenzüberschreitung, die die internationale Gemeinschaft nicht durchgehen lassen könne.

Flugzeug zur Landung gezwungen

Belarus hatte am Sonntag eine aus Griechenland nach Litauen fliegende Passagiermaschine abgefangen und zur Landung in Minsk gezwungen. Die belarussische Regierung begründete das Vorgehen mit einer Bombendrohung der islamistischen Palästinenseroganisation Hamas für den Flug - was diese prompt zurückwies. Protasewitsch und seine Freundin waren an Bord und wurden festgenommen. Das Flugzeug durfte später weiterfliegen.



Die Europäische Union hatte gestern wegen der erzwungenen Landung Sanktionen gegen Belarus beschlossen: Unter anderem werden Vermögenssperren und Einreiseverbote gegen weitere Personen und Unternehmen verhängt. Die EU friert auch geplante Investitionen in dem Land in Höhe von drei Milliarden Euro ein. Der europäische Luftraum und die Airports werden für belarusische Fluggesellschaften gesperrt. Zudem empfahl die EU europäischen Airlines, den Luftraum über Belarus zu meiden. Viele Fluggesellschaften kündigten solche Schritte an, darunter auch die Lufthansa. Belarus lud internationale Luftfahrt-Experten ein, den Vorfall von Sonntag zu untersuchen.

