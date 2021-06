Gut drei Wochen nach seiner Festnahme ist der in Belarus inhaftierte Regimekritiker Protassewitsch erneut öffentlich vorgeführt worden.

Er fühle sich "ausgezeichnet" und es sei ihm auch nichts angetan worden, sagte der 26-Jährige in einer Pressekonferenz in Minsk. An seine Eltern gerichtet fügte er hinzu, sie sollten sich nicht sorgen. Protassewitsch äußerte sich bei einem vom Außenministerium organisierten Auftritt, bei der die Behörden erneut ihre Sicht der international scharf kritisieren Zwangslandung einer Passagiermaschine darlegten, von deren Bord der Blogger und seine Freundin anschließend abgeführt worden waren.



In der Folge tauchte er zunächst in einem vom Staatsfernsehen ausgestrahlten Geständnis-Video sowie später in einem Interview auf, in dem er sich geläutert äußerte. Seine Eltern indes beschrieben sein Verhalten in den Auftritten als unnatürlich und warfen dem Regime vor, ihren Sohn mit Drohungen und möglicherweise auch Folter zu den Aussagen gezwungen zu haben.



Die belarussische Oppositionsführerin Tichanowskaja hält die jüngsten Äußerungen für nicht authentisch. Protassewitsch sei eine Geisel der Regierung, twitterte ein Berater Tichanowskajas. Seine Aussagen seien nicht auf einer Pressekonferenz gefallen, sondern in einer Szene, die an Kafka oder Orwell erinnere.

