In Belarus ist es trotz eines massiven Aufgebots der Sicherheitskräfte zu neuen Massenprotesten gekommen. Mehr als 100.000 Menschen gingen in der Hauptstadt Minsk und anderen Städten des Landes auf die Straße, um gegen Machthaber Lukaschenko zu demonstrieren. Die Polizei setzte Blend- und Lärmgranaten ein.

In der Stadt Lida bestätigten die Behörden den Einsatz von Tränengas. In Minsk hatten Hundertschaften von Polizei und Militär das Stadtzentrum abgeriegelt. Bewaffnete Uniformierte mit Sturmhauben bezogen Stellung, um die Demonstration zu verhindern. Landesweit gab es nach Angaben von Menschenrechtlern etwa 100 Festnahmen.

Aufruf zum Generalstreik

Die Proteste gegen Lukaschenko finden bereits den elften Sonntag in Folge statt. Für morgen hat die Demokratiebewegung im ganzen Land zu einem Generalstreik

aufgerufen. Die Osteuropaexpertin Beate Apelt warnte im Deutschlandfunk Kultur vor zu großen Hoffnungen auf die Schlagkraft der Aktion. Der Generalstreik wäre nur dann eine sehr starke Sanktion, wenn sich auch das ganze Volk daran beteiligen würde, "also wenn tatsächlich – so wie dazu aufgerufen wurde – niemand zur Arbeit geht, die Läden zumachen, die Restaurants zumachen, niemand zur Schule geht, die Leute ihr Geld von der Bank nehmen und so weiter", sagte die Leiterin des Kiewer Büros der FDP-nahen Friedrich Naumann Stiftung. Ob das aber in so einem großen Ausmaß passieren werde, dass es das Regime in die Knie zwinge, sei völlig unklar.



Schließlich gebe es bislang nur die Streikankündigung für diesen einen Tag. Von großer Wirkung wäre solch ein Streik aber nur, wenn er als unbefristet angedroht werde. „Darum ist das für die Oppositionsbewegung hochriskant“, so Apelt.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.