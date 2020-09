Angesichts der andauernden Proteste in Belarus erhält Staatschef Lukaschenko erneut Unterstützung aus Moskau. Bei einem Treffen in Sotschi sagte Russlands Präsident Putin dem international weitgehend isolierten Machthaber einen Kredit von umgerechnet etwa 1,3 Milliarden Euro zu.

Belarus müsse die Krise ohne eine Einmischung von außen lösen, sagte Putin. Zugleich unterstütze er den Vorschlag für eine Verfassungsänderung. Lukaschenko sagte, die jüngsten Ereignisse zeigten, wie wichtig die Verbindung beider Länder sei.



Für Lukaschenko war es die erste Auslandsreise, seitdem er sich Anfang August mit 80 Prozent der Stimmen abermals zum Wahlsieger erklärt hat. Das Ergebnis wird international angezweifelt. Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren amtierenden Machthaber Wahlfälschung vor. Auch die EU erkennt das Ergebnis nicht an.



In Belarus gehen seit Wochen Demonstranten auf die Straße. Am Wochenende kamen in der Hauptstadt Minsk mehr als 100.000 Menschen zusammen. Die Behörden reagieren mit Härte. Hunderte Menschen wurden festgenommen.

