Belarus hat den inhaftierten Regimekritiker Protassewitsch in den Hausarrest verlegt.

Wie die BBC unter Berufung auf dessen Vater berichtet, befindet sich der Journalist jetzt in einer Wohnung in Minsk. Auch seine Freundin, die russische Staatsbürgerin Sapega, konnte das Gefängnis verlassen und wurde nach Angaben ihrer Familie sowie der russischen Botschaft in einer Wohnung untergebracht. Eine Bestätigung von Seiten der belarussischen Behörden gibt es bisher nicht.



Protassewitsch und seine Freundin befanden sich am 23. Mai an Bord einer Passagiermaschine, die auf dem Flug von Athen nach Vilnius wegen einer angeblichen Bombendrohung zur Landung in Minsk gezwungen wurde. Dort wurden Protassewitsch und Sapega festgenommen. Der Vorfall löste international Empörung aus. Die Europäische Union verhängte Wirtschaftssanktionen gegen das Land.

