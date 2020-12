In Belarus bekommt Präsident Lukaschenko nun Unterstützung von der russischen Nationalgarde.

Das Innenministerium in Minsk veröffentlichte ein Kooperationsabkommen, das nach staatlichen Angaben der Wahrung der öffentlichen Ordnung und dem Schutz wichtiger Einrichtungen dienen soll. Geplant sind zunächst Schulungen und gemeinsame Übungen. Russlands Präsident Putin hatte im Machtkampf in Belarus mehrfach zugesichert, dass er gewillt ist, Lukaschenko zu unterstützen.



In Belarus kommt es seit der umstrittenen Präsidentenwahl im August immer wieder zu Massenprotesten gegen Lukaschenko. Die Opposition wirft dem Präsidenten Wahlbetrug vor und sieht dessen Herausforderin Tichanowskaja als Gewinnerin. Bei den Kundgebungen gegen Lukaschenko gehen die Sicherheitskräfte immer wieder brutal gegen friedliche Demonstranten vor. Es gab tausende Festnahmen.

