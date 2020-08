Russland stellt nach Angaben von Präsident Putin Einsatzkräfte für das Nachbarland Belarus bereit.

Dies sei auf Bitten von Staatschef Lukaschenko erfolgt, sagte Putin russischen Medien. Man sei sich aber einig gewesen, dass es einen Einsatz nur unter bestimmten Voraussetzungen gebe - etwa, wenn die Situation außer Kontrolle gerate. Putin betonte, er habe jedoch den Eindruck, dass sich die Lage in Belarus normalisiert habe. Dort gibt es seit Wochen Massenproteste gegen die Regierung. Die Opposition erkennt den offiziell verkündeten Sieg Lukaschenkos bei der Präsidentenwahl am 9. August nicht an und spricht von Fälschung.



In Berlin beraten die Außenminister der Europäischen Union über die geplanten Sanktionen gegen Belarus. Nach Angaben von Diplomaten könnten diese etwa 15 bis 20 Personen betreffen, die an Wahlfälschungen und Repressionen beteiligt gewesen seien.