Die belarussische Regierung hat die neuen Sanktionen des Westens gegen das Land scharf kritisiert.

Wie ein Sprecher des Außenministeriums in Minsk erklärte, würden die von der Europäischen Union geplanten Strafmaßnahmen die Bürgerinnen und Bürger treffen und grenzten an eine wirtschaftliche Kriegserklärung. Belarus sei nun gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die westlichen Unternehmen schaden würden, hieß es weiter.



Die EU, die USA, Großbritannien und Kanada hatten gestern gemeinsam neue Sanktionen gegen mehrere Vertreter der belarussischen Regierung verhängt. Zudem bereiteten die EU-Außenminister weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen vor, die auf die belarussischen Exporte abzielen. Hintergrund ist die erzwungene Landung einer Passagiermaschine im Mai in Minsk. Dabei wurde der Journalist Protassewitsch noch im Flugzeug festgenommen. Er ist seitdem inhaftiert.

