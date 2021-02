Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat die Verurteilung von zwei Journalistinnen in Belarus scharf kritisiert.

Geschäftsführer Mihr erklärte, Ziel sei es, Berichterstatter durch Abschreckung mundtot zu machen. Mit diesem "Willkür-Urteil" hätten die belarussischen Behörden in ihrem Kampf gegen unabhängige Medien jegliches Maß verloren. Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Jensen (FDP), sagte, Präsident Lukaschenko schlage nun ein neues Kapitel der Verfolgung der Zivilgesellschaft in Belarus auf.



Ein Gericht in Belarus hatte zwei Journalistinnen verurteilt, die über die Proteste gegen Staatschef Lukaschenko berichtet hatten. Die Mitarbeiterinnen des oppositionellen Senders Belsat müssen für jeweils zwei Jahre in Haft. Die Anklage hatte den Frauen vorgeworfen, die Demonstrationen gegen Lukaschenko organisiert und die öffentliche Ordnung gefährdet zu haben. Die beiden Journalistinnen bestreiten die Vorwürfe.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.