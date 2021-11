Migranten im Grenzgebiet zwischen Polen und Belarus (picture alliance/dpa/TASS/Yuri Shamshur)

Das Verteidigungsministerium in Warschau veröffentlichte Aufnahmen, die in der Nähe des Grenzortes Kuznica entstanden sein sollen. Auf ihnen sind Uniformierte in Tarnkleidung zu sehen, die entlang der Grenze zu Polen marschieren. Die Angaben der polnischen Regierung lassen sich nicht unabhängig überprüfen, weil beide Länder Journalisten den Zutritt ins Grenzgebiet verwehren.

Seit mehreren Tagen befinden sich mehrere Tausend Migranten auf der belarussischen Seite. Sie kampieren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Wald und werden kaum versorgt. Die polnische Polizei fand unweit der Grenze die Leiche eines jungen Syrers. Die Todesursache ist unbekannt. Inzwischen wurden mindestens neun Tote gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.