Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, hat weitere Sanktionen gegen den belarussischen Präsidenten Lukaschenko gefordert.

Da Lukaschenko das Gespräch mit westlichen Regierungschefs verweigere, könne man auf diesem Wege keinen Einfluss nehmen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Umso wichtiger seien Sanktionen gegen die Verantwortlichen der Wahlfälschung, so Schmid. Zudem müsse man den Opfern der Repression helfen und unabhängige Medien unterstützen. Der Außenpolitiker zeigte sich überzeugt, dass auf mittlere Sicht die Freiheit in Belarus siegen werde und Lukaschenko sich nicht dauerhaft an der Macht halten könne.



Seit zehn Wochen demonstrieren täglich Menschen in Belarus gegen das Ergebnis der Präsidentschaftswahl Anfang August. Die Wiederwahl von Lukaschenko wurde weder von der EU noch von den USA anerkannt. Die Opposition fordert den Rücktritt Lukaschenkos und Neuwahlen.

