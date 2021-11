Migranten stehen am Grenzübergang zu Polen. (dpa/Ulf Mauder)

In Warschau erklärte der stellvertretende Innenminister Wasik, er habe entsprechende Informationen erhalten. Danach werden am geschlossenen Grenzübergang bei Kuznica campierende Migranten mit Bussen weggefahren. Staatsnahe belarussische Medien veröffentlichten Videos, in denen mehrere Fahrzeuge zu sehen sind. Nach Schätzungen des polnischen Grenzschutzes halten sich bei Kuznica rund 2.000 Flüchtlinge auf. Mehrfach war es zwischen ihnen und Einsatzkräften zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen.

Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem belarussischen Machthaber Lukaschenko vor, als Vergeltung für Sanktionen Menschen aus Krisenregionen an die Grenze gebracht zu haben, um sie dann in die Europäische Union zu schleusen.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.