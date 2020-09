In Belarus sind Hunderte Studierende dem Aufruf der Oppositionspolitikerin Tichanowskaja gefolgt und haben den Beginn des neuen Studienjahres boykottiert.

Augenzeugenberichten zufolge schwenkten sie in Minsk Fahnen der Opposition und sammelten Unterschriften. Auf in Sozialen Netzwerken verbreiteten Videos war zu sehen, dass einige von ihnen festgenommen wurden. Staatsmedien bericheteten, dass die Polizei mindestens 18 Personen abführte. Eine unabhängige Berichterstattung ist in Belarus kaum möglich.

Zahlreiche Demonstrierende verhaftet

Präsident Lukaschenko hatte sich bei der Präsidentenwahl vor gut drei Wochen zum klaren Sieger erklärt. Die Opposition um Tichanowskaja erkennt den Sieg nicht an. Sie wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor. In den letzten Wochen wurden zahlreiche Demonstranten und Oppositionelle verhaftet. Tichanowskaja ist ins Exil geflüchtet.