Tausende Frauen haben in Belarus wieder gegen Staatschef Lukaschenko demonstriert.

Sie zogen zu Fuß durch Minsk und schwenkten weiß-rot-weiße Fahnen. Berichten zufolge waren mindestens 5.000 Frauen auf der Straße. Viele trugen Blumen bei sich und bildeten Menschenketten. Über Festnahmen war zunächst nichts bekannt. Auch in anderen Städten des Landes gab es einen sogenannten "Marsch der Frauen". Teilweise schlossen sich auch LGBTQ-Aktivistinnen an. Sie erklärten, sie seien es leid, in einer Diktatur zu leben, in der sie einfach nicht existieren dürften.



Zuvor hatten sich wieder Studierende zu Protesten zusammengefunden. Für den heutigen Sonntag rief die Opposition ungeachtet des Verbots zu einer neuen Massendemonstration auf.