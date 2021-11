An der EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen sammeln sich immer mehr Migranten.

Wie viele Menschen es genau sind, ist unklar. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verbrachten sie eine weitere Nacht im Freien. Belarussische Staatsmedien veröffentlichten erneut Videos von den Menschen in Not. Polen hat tausende Soldaten an der Grenze stationiert, angebotene Unterstützung von weiteren EU-Grenzsoldaten aber bisher ausgeschlagen.



Die EU macht den belarussischen Machthaber Lukaschenko für die Lage verantwortlich. Sie bereitet weitere Sanktionen vor.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.