Die Präsidentschaftskandidatin der belarussichen Opposition, Tichanowskaja, hat dem Europaparlament für dessen Unterstützung gedankt.

Das Ergebnis der Wahl sei gefälscht worden und werde von der Bevölkerung zurückgewiesen, bekräftigte sie vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten. Tichanowskaja befindet sich im Exil in Litauen und war per Video zugeschaltet. Sie sprach von einer Revolution in ihrer Heimat. Diese sei weder pro-russisch, noch anti-russisch, weder pro-EU, noch anti-EU, sondern demokratisch. Man sei jetzt nicht mehr die Opposition, sondern stelle die Mehrheit.



Der Koordinierungsrat der Opposition wies den Vorwurf der belarussischen Justiz zurück, selbst die Macht übernehmen zu wollen. Der frühere Kulturminister Latuschko erklärte, man habe sich nur ein Ziel gesetzt, nämlich einen Dialog zur Überwindung der politischen Krise zu beginnen. Alle Vorschläge stünden im Einklang mit der Verfassung. Latuschko war als Zeuge befragt worden. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche ein Strafverfahren mit der Begründung eingeleitet, der Rat wolle die Macht übernehmen.