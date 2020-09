Die belarussische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja hat bei ihrem Besuch in Brüssel Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko gefordert. Die EU müsse mutiger sei, sagte sie bei ihrem Treffen mit den EU-Außenministern. Moskau und Minsk reagierten empört.

Tichanowskaja betonte, Sanktionen seien für den Kampf der Opposition in Belarus wichtig. Sie seien Teil des Drucks, mit man sogenannte Autoritäten zwingen könne, einen Dialog mit der Opposition zu beginnen.



Bundesaußenminister Maas sprach sich in Brüssel dafür aus, auch EU-Sanktionen gegen Lukaschenko zu prüfen. Die Gewalt, die Lukaschenko gegen friedliche Demonstranten ausüben lasse, sei völlig inakzeptabel. - Die EU plant wegen Betrugsvorwürfen bei der Präsidentschaftswahl in Belarus und der Gewalt gegen Demonstranten seit Wochen Sanktionen gegen Verantwortliche. Das EU-Mitglied Zypern blockiert aber bisher einen Beschluss. Nikosia will, dass die EU gleichzeitig Sanktionen gegen die Türkei erlässt.

Moskau und Minsk empört

Russland verurteilte den Empfang Tichanowskajas in Brüssel als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der ehemaligen Sowjetrepublik. Auch die Regierung in Minsk zeigte sich empört. "Unser Land hat es mit einem beispiellosen Druck von Außen zu tun", sagte Regierungschef Golowtschenko.

442 Festnahmen

Gestern hatten wieder zehntausende Menschen in Minsk gegen Lukaschenko demonstriert. Ungeachtet eines Aufmarschs von Soldaten in Kampfuniformen und mit Sturmgewehren zogen sie durch die Straßen der Hauptstadt in Richtung des Präsidentenpalastes. Der Platz vor dem Palast war ebenso wie der Unabhängigkeitsplatz mit Metallgittern abgeriegelt. Nach Angaben des Innenministeriums wurden 442 Demonstranten festgenommen.

