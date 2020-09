Die belarusische Oppositionspolitikerin Tichanowskaja nimmt heute per Videokonferenz an einer Sitzung des Europarats teil.

Thema ist die politische Krise nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl Anfang August. Die 37-Jährige war bei der Abstimmung gegen Staatschef Lukaschenko angetreten und wirft ihm nach dessen offiziell verkündeten Sieg Wahlbetrug vor. Tichanowskaja war aus Sorge um ihre Sicherheit und die ihrer Familie nach Litauen geflüchtet. Belarus ist als einziger europäischer Staat nicht Mitglied des Europarats.



Weiter unklar ist das Schicksal der verschwundenen Oppositionspolitikerin Kolesnikowa. Bundesregierung und EU forderten von der Führung in Minsk Aufklärung über ihren Verbleib. Der Koordinierungsrat der belarusischen Opposition geht davon aus, dass die 38-Jährige mit zwei ihrer Mitarbeiter festgenommen oder entführt wurde. Noch am Wochenende war sie bei den Protesten gegen Lukaschenko in der Öffentlichkeit aufgetreten. Kolesnikowa ist neben Tichanowskaja einer der prominentesten Köpfe der Demokratiebewegung in Belarus.