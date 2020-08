Die Opposition in Belarus wirbt um internationale Unterstützung.

In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters berichtete die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja, sie stehe in Kontakt mit zahlreichen Regierungen, darunter seien auch britische und deutsche Vertreter. Tichanowskaja befindet sich derzeit im Exil in Litauen.



Staatschef Lukaschenko hatte die Bevölkerung zuvor vor einem Aufstand gewarnt. Er sprach von einer Gefahr, die vom Westen ausgehe. Aus dem Ausland werde versucht, Belarus eine Revolution aufzuzwingen.



Der unabhängige Journalistenverband in Belarus beklagt, dass weitere Internetseiten unabhängiger Medien gesperrt wurden. Das Vorgehen des Informationsministeriums in Minsk stelle eine "indirekte Zensur und Behinderung der Medien" dar.