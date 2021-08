Die belarussische Sprinterin Timanowskaja hat internationale Sportbehörden zu Ermittlungen gegen ihren Cheftrainer aufgefordert.

Sie sagte der Nachrichtenagentur AP, sie erwarte eine Untersuchung, wer die Entscheidung getroffen habe, dass sie nicht mehr an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfe. Die Verantwortlichen sollten bestraft werden. Timanowskaja ergänzte, ihr sei gedroht worden, dass sie bei ihrer Rückkehr nach Belarus eine Art Bestrafung erhalten werde. Das Internationale Olympische Komitee hat bereits eine förmliche Prüfung eingeleitet.



Die Sportlerin hatte in Tokio belarussische Funktionäre kritisiert. Daraufhin sollte sie nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt und nach Belarus gebracht werden. Timanowskaja erhielt inzwischen in der polnischen Botschaft in Tokio ein humanitäres Visum und soll in Kürze nach Warschau ausreisen.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.