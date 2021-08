Die aus Belarus stammende Leichtathletin Kristina Timanowskaja hat nach Agenturberichten die polnische Botschaft in Tokio verlassen, in der sie seit Montag Zuflucht gesucht hatte.

Wahrscheinlich wird sie nach Polen fliegen, dort um Asyl nachsuchen und ihre sportliche Karriere fortsetzen. Die Sprinterin sollte nach eigener Darstellung von ihrer Mannschaftsleitung noch vor dem Wettkampf bei den Olympischen Spielen zur Rückkehr nach Belarus gezwungen werden, nachdem sie sich intern kritisch geäußert hatte. Am Flughafen von Tokio wandte sie sich an die Polizei und rief auch das Internationale Olympische Komitee zur Hilfe, das den Vorgang untersuchen will.

