Trotz strikter Protestverbote in Belarus haben Gegner des umstrittenen Präsidenten Lukaschenko für heute zu einer neuen Großdemonstration in Minsk aufgerufen.

Angesichts jüngster Drohungen der Polizei ist unklar, wie viele Menschen auf den Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt kommen werden. Die Sonntagsdemonstrationen gegen Lukaschenko waren bisher die größten mit hunderttausenden Teilnehmern. Die Opposition fordert seinen Rücktritt. Der Präsident hat mit dem Einsatz der Armee gedroht, um sich eine sechste Amtszeit nach 26 Jahren an der Macht zu sichern. Die EU erkennt das Ergebnis der Wahl vom 9. August nicht an.



Bundesaußenminister Maas kritisierte das Vorgehen der autoritären Staatsführung gegen Medienvertreter. Wenn Journalistinnen und Journalisten willkürlich und ohne jede Rechtsgrundlage festgesetzt und durch den Entzug ihrer Arbeitserlaubnis an ihrer Arbeit gehindert würden, sei das nicht akzeptabel, erklärte Maas. Zuletzt waren Journalisten die Arbeitserlaubnisse entzogen worden. Ein Kamerateam der ARD wurde über Nacht in einer Polzeistation festgehalten.