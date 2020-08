Trotz strikter Protestverbote in Belarus hat die Opposition für heute zu einer neuen Großdemonstration in Minsk aufgerufen.

Angesichts jüngster Drohungen der Polizei ist unklar, wie viele Menschen auf den Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt kommen werden. An den Sonntagsdemonstrationen gegen Präsident Lukaschenko beteiligten sich bislang hunderttausende Teilnehmer. Sie fordern Neuwahlen und ein Ende der Polizeigewalt.



Bundesaußenminister Maas kritisierte das Vorgehen der Staatsführung gegen Medienvertreter. Es sei nicht akzeptabel, wenn Journalistinnen und Journalisten willkürlich festgesetzt würden, erklärte er gestern Abend. Unter anderem ein Kamerateam der ARD war in Minsk vorübergehend festgenommen worden. Zahlreichen Journalisten wurde die Akkreditierung entzogen.