In Belarus ist der Fernsehsender Euronews verboten worden.

Dies teilte das Informationsministerium in Minsk heute mit. Begründet wurde das Verbot damit, dass Euronews Werbung auf Englisch ausgestrahlt habe, die ins Russische oder Belarussische hätte übersetzt werden müssen. Die Nichtregierungsorganisation Wiasna kritisierte, das Verbot verschärfe die hoffnungslose Lage, in der sich unabhängige Medien in Belarus befänden.



Im August war der belarussische Präsident Lukaschenko durch eine von Betrugsvorwürfen begleitete Wahl im Amt bestätigt worden. Es gab zahlreiche Proteste. Neben der Opposition werden auch unabhängige Medien in Belarus unterdrückt. Zahlreiche Journalisten sind festgenommen und zum Teil zu Haftstrafen verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.