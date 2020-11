In Belarus haben erneut tausende Menschen gegen Präsident Lukaschenko demonstriert.

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, zogen sie durch die Innenstadt von Minsk. Augenzeugen zufolge setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um gegen die Demonstranten vorzugehen. Mehrere U-Bahn-Stationen seien geschlossen worden, hieß es weiter. Die Menschenrechtsorganisation Viasna sprach von mehreren Festnahmen.



In Belarus finden seit der Präsidentschaftswahl am 9. August Proteste und Streiks gegen Staatschef Lukaschenko und dessen offiziell verkündeten Sieg statt. Im Zuge der Demonstrationen gab es bereits mehrere Tote, hunderte Verletzte und tausende Festnahmen.



Nach AFP-Angaben gab es heute in Minsk auch Unterstützungsbekundungen für Lukaschenko. In einem von den Behörden genehmigten Autokorso fuhren hunderte Menschen durch die Hauptstadt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.