Belarus unterstützt Anerkennung der Separatistengebiete. (imago images / Pavel Orlovsky / BELTA/ TASS)

Man nehme diese Entscheidung mit Respekt und Verständnis auf, teilte das Außenministerium in Minsk mit. Russlands Schritt habe nicht nur eine politische, sondern auch eine ernste menschliche, humanitäre Dimension, hieß es weiter. Das gelte vor allem, wenn man bedenke, wie viele russische Bürger in den betreffenden Gebieten lebten und seit fast acht Jahren unter Entbehrungen litten. - Der belarussische Machthaber Lukaschenko steht wegen des brutalen Vorgehens gegen Oppositionelle im Land international in der Kritik. Der Westen hat mehrfach Sanktionen gegen das Land verhängt.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.