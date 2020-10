US-Außenminister Pompeo hat in einem Telefonat mit dem umstrittenen Präsidenten von Belarus, Lukaschenko, die Unterstützung für die Demokratiebewegung zum Ausdruck gebracht.

In dem Gespräch ging es nach Angaben des State Departments außerdem um das Schicksal des US-Staatsbürgers Schkljarow, der in Belarus festgehalten wird. Pompeo habe gefordert, dass Schkljarow das Land umgehend verlassen dürfe. Der Politikberater war nach Angaben der Opposition in Belarus zwischenzeitlich ins Gefängnis gebracht worden und steht den Berichten zufolge inzwischen unter Hausarrest.



Trotz eines Demonstrationsverbots hat die Demokratiebewegung in Minsk für heute zu weiteren Protesten gegen Machthaber Lukaschenko ausgerufen. Die Opposition droht für kommende Woche mit einem Generalstreik in dem Land.

Diese Nachricht wurde am 25.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.