Die Regierung in Belarus hat die USA angewiesen, ihre diplomatische Präsenz in dem Land zu verringern.

Wie das Außenministerium in Minsk mitteilte, soll das Personal der US-Botschaft bis zum 1. September auf fünf Mitarbeiter reduziert werden. Die belarussische Regierung reagierte damit auf neue US-amerikanische Sanktionen, die am Montag verhängt worden waren. Außenamtssprecher Glas kritisierte in einer Erklärung feindselige Handlungen Washingtons.



Der autoritär regierende belarussische Staatschef Lukaschenko geht mit großer Härte gegen Oppositionelle vor. Hintergrund sind Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl vor einem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.