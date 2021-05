Die USA haben Sanktionen gegen Belarus angekündigt.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Psaki, sagte in Washington, die Vereinigten Staaten würden in der kommenden Woche Strafmaßnahmen gegen neun Staatsunternehmen in Kraft setzen. Zudem würden in Absprache mit der EU und weiteren Partnerstaaten gezielte Sanktionen gegen Schlüsselfiguren des Regimes von Staatschef Lukaschenko vorbereitet. Belarus hatte am vergangenen Sonntag eine Passagiermaschine auf dem Weg von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet abgefangen und zur Landung in Minsk genötigt. Begründet wurde dies mit einer Bombendrohung, die westliche Staaten für fingiert halten. Unmittelbar nach der Landung wurde der bis dahin im Exil lebende Regimekritiker und Blogger von Bord geholt und abgeführt.



Als Reaktion hatten sich bereits die EU -Staats- und Regierungschefs auf weitere Sanktionen gegen Belarus verständigt.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.