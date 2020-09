Die USA haben den mutmaßlichen Versuch der Abschiebung der belarussischen Oppositionspolitikerin Kolesnikowa verurteilt.

Außenminister Pompeo erklärte in Washington, er sei tief beunruhigt über das Vorgehen der Regierung in Minsk. Man erwäge nun, in Koordination mit Partnerstaaten die Sanktionen gegen Belarus auszuweiten.



Kolesnikowa wurde am Dienstag vermutlich aus Minsk verschleppt. Sie befindet sich nach Informationen ihrer Mitstreiter inzwischen in einem Gefängnis im Süden des Landes. Nach Darstellung der belarussischen Behörden wurde sie beim Versuch festgenommen, das Land zu verlassen. Laut der Opposition sollte dagegen ihre Ausreise erzwungen werden. Kolesnikowa habe dies aber durch das Zerreißen ihres Passes verhindert. Ähnlich äußerte sich die ukrainische Regierung.



In der belarussischen Hauptstadt Minsk gab es gestern Abend erneut Proteste gegen Staatschef Lukaschenko. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Polizisten und den überwiegend weiblichen Demonstrierenden. Zahlreiche Personen wurden festgenommen.

