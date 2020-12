Bei neuen Protesten gegen den belarussischen Machthaber Lukaschenko hat es zahlreiche Festnahmen gegeben.

Medienberichten zufolge gingen vermummte Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Minsk gewaltsam gegen Demonstranten vor, viele wurden abgeführt. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach von mehr als 130 Festgenommenen. Bei den seit Mitte August andauernden Sonntagsprotesten kommt es regelmäßig zu Massenfestnahmen. Proteste gab es auch in anderen Städten des Landes.



Die Demonstranten fordern den Rücktritt Lukaschenkos, der seit 26 Jahren an der Macht ist. Im August hatte er sich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen für eine weitere Amtszeit bestätigen lassen. Die Opposition und auch die EU erkennen das Wahlergebnis nicht an.

