In Belarus hat es wieder Proteste gegen Präsident Lukaschenko gegeben.

Die Nachrichtenagentur DPA meldet, Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigten ein brutales Vorgehen der Sicherheitskräfte in Minsk. Dem Menschenrechtszentrum Wesna zufolge wurden mehr als 60 Menschen festgenommen. - Bereits am vergangenen Donnerstag waren zum sogenannten Tag der Freiheit hunderte Menschen gegen Lukaschenko auf die Straße gegangen. Es gab etwa 200 Festnahmen.



Nach der als gefälscht geltenden Präsidentenwahl im August vergangenen Jahres hatten Hunderttausende den Rücktritt Lukaschenkos und Neuwahlen gefordert. Die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Er stützt sich auf Russland als Verbündeten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.