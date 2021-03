Begleitet von einem großen Polizeiaufgebot hat es in Belarus vereinzelt neue Proteste gegen Machthaber Lukaschenko gegeben.

Dabei gingen Eiinsatzkräfte bei Festnahmen teilweise brutal vor, wie Fotos und Videos in sozialen Netzwerken zeigten. Auch in der Hauptstadt Minsk hatte die Opposition zu einer Demonstration aufgerufen. Diese wurde jedoch durch ein massives Polizeiaufgebot verhindert. Das Menschenrechtszentrum Wesna listete bis zum Abend die Namen von landesweit mehr als 170 Festgenommenen auf. Zeitweise war darunter auch ein Korrespondent der Deutschen Welle.



Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es bei Protesten etwa 200 Festnahmen gegeben. Die Protestierenden fordern den Rücktritt Lukaschenkos sowie Neuwahlen. Auch die EU erkennt ihn nicht mehr als Präsidenten an. Lukaschenko stützt sich auf Russland als Verbündeten.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.