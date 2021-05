In Belarus sind vier Unterstützer der oppositionellen Politikerin Tichanowskaja zu mindestens sechs Jahren Straflager verurteilt worden.

Ein Gericht in der Stadt Gomel befand die drei Männer und eine Frau unter anderem der Vorbereitung von Massenunruhen für schuldig. Die Verurteilten bestritten die Vorwürfe. Unabhängige Journalisten konnten den Prozess nicht verfolgen. Tichanowskaja, die in die EU geflohen ist, hat nach Auffassung ihrer Unterstützer die Präsidentschaftswahl im vergangenen August gewonnen. Offiziell zum Gewinner erklären ließ sich allerdings Amtsinhaber Lukaschenko. Bei anschließenden Massenprotesten wurden mehr als 30.000 Menschen festgenommen. Auch die Europäische Union erkennt Lukaschenko nicht mehr als Präsidenten an und hat Sanktionen verhängt.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.