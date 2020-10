Die Grünen-Abgeordnete im Europäischen Parlament, von Cramon, hat sich zuversichtlich geäußert, dass die EU Sanktionen gegen die Führung in Belarus verhängen wird.

Es sei wichtig, dass sich die Strafmaßnahmen gegen Personen richteten, die etwa für Wahlfäschung und Folter von Oppositionellen verantwortlich seien, sagte von Cramon im Deutschlandfunk. Sie bezeichnete es als extrem misslich, dass man mit möglichen Sanktionen so lange warte. Ein Problem sei, dass Zypern mit seiner Weigerung einen ganzen Kontinent in Geiselhaft nehme könne. Hier müsse mehr Druck ausgeübt werden. Zugleich hielt von Cramon jedoch am Einstimmigkeitsprinzip der Europäischen Union fest.



Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten auf ihrem zweitägigen Sondertreffen in Brüssel, das heute beginnt, über mögliche Sanktionen gegen Belarus. Weitere Themen werden die Eskalation in der Konfliktregion Berg-Karabach und der Erdgaskonflikt zwischen Griechenland und der Türkei sein.

