Unionsfraktionsvize Wadephul fordert EU-Sanktionen gegen den Staatschef von Belarus, Lukaschenko.

Nachdem dieser nun auch mit Brutalität gegen friedlich demonstrierende Frauen vorgehe, sei dessen "letzte Maske gefallen", sagte Wadephul der Nachrichtenagentur Reuters. Die Europäische Union müsse zeigen, dass dies Folgen habe und konkrete Strafmaßnahmen beschließen - und zwar auch gegen Lukaschenko persönlich. Er habe "seine Chance gehabt", fügte der CDU-Politiker hinzu und schlug vor, mittelfristig auch auf eine Vermittlung durch die OSZE zu setzen. Morgen steht das Thema auf der Tagesordnung eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel.



Am Wochenende waren in Belarus bei erneuten Massenprotesten gegen die autoritäre Staatsführung hunderte Menschen mit Gewalt von vermummten Einheiten des Regimes festgenommen und in Mannschaftswagen weggebracht worden. Die Opposition wirft Lukaschenko eine Fälschung der Präsidentschaftswahl Anfang August vor und fordert einen friedlichen Dialog über die Zukunft des Landes.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.