Einen Tag vor der Präsidentschaftswahl in Belarus ist die Wahlkampfleiterin der Oppositionskandidatin Tichanowskaja erneut festgenommen worden.

Polizisten hätten sie mitten auf der Straße mitgenommen, teilte eine Mitarbeiterin Tichanowskajas mit. Der Grund für die Festnahme sei unklar. Die Wahlkampfleiterin war bereits Anfang der Woche in Gewahrsam genommen worden, nachdem sie die litauische Botschaft in Minsk besucht hatte. Wenig später wurde sie wieder freigelassen. Die Behörden gehen seit Wochen massiv gegen die Opposition vor.



Die 37 Jahre alte Tichanowskaja ist die wichtigste Herausforderin von Präsident Lukaschenko, der Belarus seit 1994 autoritär regiert. Sie konnte bei Kundgebungen Tausende Menschen mobilisieren; es waren die größten Proteste in der früheren Sowjetrepublik seit Jahren.