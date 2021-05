Der EU-Gipfel heute Abend wird sich mit möglichen Sanktionen gegen Belarus befassen. Nach der erzwungenen Landung einer Ryanair-Maschine und der Festnahme eines regierungskritischen Bloggers werden von vielen Seiten Strafmaßnahmen gefordert. Doch wie könnten die aussehen?

Landeverbote und Wirtschaftssanktionen

Direkte Maßnahmen könnten den zivilen Luftverkehr betreffen. Im Gespräch ist ein Landeverbot für die belarussische Fluggesellschaft Belavia innerhalb der EU. Außerdem könnten alle Überflüge von EU-Airlines über Belarus ausgesetzt werden. Die Fluggesellschaften Air Baltic und Wizz Air haben bereits erklärt, Belarus nicht mehr zu überfliegen. Die Lufthansa teilte mit, es gebe vorerst keine Veränderung. Die Airline nutze den Luftraum regulär weiter, die Situation werde aber beobachtet.

Opposition in Belarus fordert Wirtschaftssanktionen

Der osteuropapolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Sarrazin, forderte erneut Sanktionen gegen belarussische Staatsunternehmen, die bereits auf einer Sanktionsliste der USA stehen. Teile der Opposition in Belarus wünschen sich, dass die EU alle Wirtschaftsbeziehungen zu Belarus abbricht.



Die EU hat im vergangenen November Sanktionen gegen Lukaschenko, seinen Sohn Viktor und 13 Personen aus dem inneren Führungszirkel verhängt. Darüber hinaus drohte sie bisher nur mit weiteren Maßnahmen, ebenso wie die Bundesregierung.

Mehr Druck auf Putin gefordert

Der außenpolitische Sprecher der Union, Hardt, sagte im ARD-Hörfunk, auch der Druck auf den russischen Präsidenten Putin müsse erhöht werden, weil dieser den belarussischen Machthaber Lukaschenko unterstütze.



Die belarussische Regierung hat ihrerseits eine Untersuchungskommission angekündigt. Sie warf dem Westen vor, den Vorfall mit Hilfe "unbegründeter Anschuldigungen" politisch zu instrumentalisieren. Nach ihrer Darstellung gab es eine Bombendrohung. Deshalb sei das Flugzeug abgefangen worden.



Die russische Regierung schloss sich dieser Argumentation an und beschuldigte den Westen der Heuchelei. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, verwies auf Facebook auf die erzwungene Landung eines Flugzeuges des bolivianischen Präsidenten Morales 2013 in Wien. Damals war Whistleblower Edward Snowden an Bord vermutet worden. Der Westen solle deshalb "nicht schockiert sein über ähnliches Verhalten von anderen", so Zakharova.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.