In der belarussischen Hauptstadt Minsk haben erneut mindestens 100.000 Menschen gegen den Präsidenten Lukaschenko protestiert.

Dabei nahm die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 400 Menschen fest. Bereits gestern war die Polizei in Minsk gegen Demonstranten vorgegangen und hatte mehrere Personen verhaftet. Der russischen Agentur Interfax zufolge feuerten Sicherheitskräfte zudem Schüsse in die Luft ab.



Die Demonstranten werfen Lukaschenko Betrug bei der Wahl vom 9. August vor, bei der er sich zum klaren Sieger erklärt hatte. Die Präsidentenwahl ist international umstritten, die Europäische Union erkennt sie nicht an. Lukaschenko, der seit 1994 das Land autoritär regiert, weist die Vorwürfe zurück. Morgen reist Lukaschenko nach Moskau, wo er mit dem russischen Präsidenten Putin zusammenkommt.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.