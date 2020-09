Bei neuen Protesten in Belarus gegen Staatschef Lukaschenko sind offiziell mehr als 40 Demonstranten in Polizeigewahrsam genommen worden.

Zu den Festnahmen sei es gestern gekommen, teilte das Innenministerium in Minsk mit. Auch heute gab es wieder Proteste. Tausende Frauen zogen durch die Hauptstadt und riefen "Hände weg von den Kindern". Am Vormittag waren vor allem Studenten in der Stadt unterwegs, die sich zu einer "Solidaritätsaktion" zusammengeschlossen hatten. Es gab weitere Festnahmen. Genaue Zahlen waren zunächst nicht bekannt. Hintergrund ist die umstrittene Präsidentenwahl von Anfang August. Die Opposition in Belarus spricht von Wahlbetrug.



Bundesaußenminister Maas drohte Staatschef Lukaschenko mit einer Verschärfung von Strafmaßnahmen. Die Europäische Union erkenne die Wahl nicht an, sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". Ende August hatten sich die Außenminister der EU-Staaten auf Sanktionen gegen Unterstützer des belarussischen Staatschefs Lukaschenko verständigt.