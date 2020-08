Russland Präsident Putin hat Belarus zugesagt, mit Einsatzkräften zu helfen, sollte sich die Lage im Nachbarland weiter zuspitzen.

In einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen sagte Putin, Russland sei bereit, gegebenenfalls zu intervenieren. Auf Bitten von Präsident Lukaschenko seien Sicherheitskräfte bereitgestellt worden. Diese würden eingesetzt, wenn die Situation außer Kontrolle gerate und extremistische Elemente bestimmte Grenzen überschritten, so Putin.



In Minsk löste die belarussische Sonderpolizei Proteste auf und nahm zahlreiche Menschen fest; die Menschenrechtsorganisation WESNA sprach von rund 180 Festnahmen. Außerdem wurden etwa 20 Journalisten abgeführt. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur Reuters, ihnen seien Mobiltelefone und Ausweise abgenommen worden. Das Innenministerium erklärte, es werde überprüft, ob die Journalisten über eine gültige Presse-Akkreditierung verfügten.