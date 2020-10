In Belarus haben sich mehr als 100.000 Menschen an erneuten Protesten gegen Präsident Lukaschenko beteiligt. In der Hauptstadt Minsk zogen die Kundgebungsteilnehmer durch die Straßen Richtung Innenstadt. Die Armee und Uniformierte ohne Hoheitsabzeichen gingen gewaltsam gegen die Demonstranten vor - unter anderem mit Wasserwerfern.

Eine genaue Zahl der Festnahmen gibt es bislang nicht. Im Mittelpunkt der heutigen Proteste stand der Umgang der Führung in Belarus mit politischen Gefangenen. In Sprechchören wurde ihre Freilassung gefordert.



Es sind die achten Sonntags-Proteste in Folge. Vor einer Woche waren rund 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Hunderte von ihnen wurden festgenommen, oftmals mit Gewalt.



Internationale Berichterstattung aus Minsk ist derzeit nur erschwert möglich. Die belarusischen Behörden haben alle Akkreditierungen ausländischer Journalisten für ungültig erklärt.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.