In Belarus demonstrieren erneut mehrere zehntausend Menschen gegen Staatschef Lukaschenko. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk riefen Kundgebungsteilnehmer "Hau ab!". Viele Demonstranten waren zu Fuß unterwegs, weil Metrostationen abgesperrt sind.

In Lautsprecherdurchsagen wies die Polizei darauf hin, die Kundgebung sei nicht genehmigt. Das Innenministerium von Belarus teilte mit, wer dennoch an der Großveranstaltung teilnehme, werde "zur Verantwortung gezogen". Aus dem Verteidigungsministerium hieß es, bei Störungen der öffentlichen Ordnung werde die Armee einschreiten.



Am vergangenen Wochenende waren allein in Minsk etwa 100.000 Menschen zusammengekommen, um den Rückzug des autoritär regierenden Präsidenten Lukaschenko zu fordern.