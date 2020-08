In Belarus demonstrieren wieder zehntausende Menschen gegen Staatschef Lukaschenko. Einige Schätzungen gehen von bis zu 200.000 Demonstrierenden aus. Auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk riefen Kundgebungsteilnehmer "Hau ab!".

Viele Menschen waren zu Fuß unterwegs, weil Metrostationen abgesperrt sind. Die Demonstrierenden fordern Lukaschenkos Rücktritt und eine Wiederholung der umstrittenen Präsidentschaftswahl vom 9. August.



Die Polizei brachte Wasserwerfer in Stellung und wies in Lautsprecherdurchsagen darauf hin, die Kundgebung sei nicht genehmigt. Das Verteidigungsministerium von Belarus kündigte ein Eingreifen der Armee an, sollte die öffentliche Ordnung gestört werden.

Russland sieht Zeichen für "Stabilisierung"

Der russische Außenminister Lawrow sieht die Reformpläne von Präsident Lukaschenko in Belarus als Zeichen für eine Stabilisierung im Land. Lawrow sagte in Moskau, die von Lukaschenko vorgeschlagenen Verfassungsänderungen könnten die politische Krise in Belarus lösen. Der Oppositionsführerin Tichanowskaja warf Lawrow vor, ein politisches Programm zu verfolgen, das weder konstruktiv sei, noch auf Dialog abziele.

Nato weist Vorwürfe zurück

Äußerungen von Präsident Lukaschenko, an der Grenze zu seinem Land gebe es Nato-Truppenbewegungen, sind nach Angaben der Allianz "haltlos". Eine Sprecherin der Nato sagte, das Bündnis stelle keine Bedrohung für Belarus oder irgendein anderes Land dar. Eine "militärische Verstärkung in der Region" finde nicht statt.