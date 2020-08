In Belarus haben erneut mehrere zehntausend Menschen gegen Staatschef Lukaschenko demonstriert. In der Hauptstadt Minsk zogen Kundgebungsteilnehmer trotz eines Großaufgebots an Polizei und Militär zum zentralen Unabhängigkeitsplatz. Die Polizei fuhr mit Gefangenentransportern auf.

Nach eigenen Angaben nahm sie 125 Demonstranten fest. Die politische Führung ließ vor dem Präsidentenpalast Panzer postieren. Zuvor hatte das Innenministerium die Bevölkerung vor einer Teilnahme an der Demonstration gewarnt. Diese sei nicht genehmigt. Das Verbot werde auch mit Gewalt durchgesetzt, hieß es.



Lukaschenko wird demnächst in Moskau zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin erwartet. Einen genauen Termin teilte der Kreml nicht mit. Beide Staatschefs hätten in einem Telefonat bekräftigt, ihr Bündnis zu stärken und auszubauen.