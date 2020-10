Bei Massenprotesten in der belarussischen Haupstadt Minsk gegen Ministerpräsident Lukaschenko hat es Zusammenstöße zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften gegeben.

Mindestens 50 Personen wurden festgenommen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Lukaschenko hatte erneut ein Großaufgebot an Polizei und Militär auffahren lassen, vor allem in Minsk, wo die meisten Regierungsgegner zu Protesten und Kundgebungen erwartet wurden. Im Messengerdienst Telegram wurden Bilder von abgesperrten Plätzen veröffentlicht, darunter die Gegend rund um den Präsidentenpalast. Das Innenministerium in Minsk warnte vor einer Teilnahme an den Protesten. Je nach Lage könne auch Spezialausrüstung eingesetzt werden, drohten die Behörden, ohne Details zu nennen.



Die Demokratiebewegung hat das neunte Wochenende in Folge zu Protesten aufgerufen. Die Menschen sollten ihr Recht auf Neuwahlen einfordern, hieß es. Der Protest habe schon Erfolge gebracht, schrieb Oppositionsführerin Tichanowskaja per Messengerdienst aus ihrem Exil in Litauen. Das Regime habe verstanden, dass es mit den Belarussen reden müsse.

